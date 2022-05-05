اخبار الخليج – مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في جمهورية الصومال الفيدرالية

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية بجمهورية الصومال الفيدرالية (أتميس) في إقليم شبيلي الوسطى جنوب غرب العاصمة مقديشو، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين في صفوف أفراد البعثة من جمهورية بوروندي الصديقة.
وعبَّرت وزارة الخارجية عن صادق تعازي مملكة البحرين ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع بعثة الاتحاد الإفريقي، وتقديرها لجهودها من أجل حفظ السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مجددة دعوتها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة العنف والتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.
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