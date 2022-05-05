محمد بن مسعود - الدمام - ‎أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين مع أفغانستان جراء الفيضانات والعواصف التي اجتاحت عددًا من الولايات، وتسببت في وقوع عشرات القتلى والمصابين وتدمير المنازل والمباني، معبرة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – البحرين تتعاطف مع أفغانستان جراء الفيضانات والعواصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.