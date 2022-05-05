اخبار الخليج – وزير الخارجية يبحث التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بجهود مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومبادراته المتميزة في تعزيز الإنجازات الاقتصادية الوطنية على أسس من الاستدامة والتنافسية والعدالة، وإبراز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي وتجاري واستثماري رئيس في المنطقة والعالم.

وأكد سعادة وزير الخارجية لدى استقباله في مكتبه اليوم، سعادة السيد إيان ليندسي، المستشار بمجلس التنمية الاقتصادية، حرص وزارة الخارجية على تعزيز التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بما يخدم أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، ويدعم المنجزات المتواصلة في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

من جانبه، أعرب سعادة السيد إيان ليندسي عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية والقنصلية في الخارج على تعاونها مع مجلس التنمية الاقتصادية في إبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من قدرات تنافسية وتشريعات عصرية وفرص استثمارية متنوعة في إطار خطة التعافي الاقتصادي.