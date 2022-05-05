وفاة واحدة و5 آلاف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية في العراق

وأعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان، «حتّى الآن على الأقل سجلت حالة وفاة واحدة في بغداد»، وأضاف «أستطيع أن أقول إننا استقبلنا ما لا يقل عن 5 آلاف حالة اختناق حتى الآن»، لافتاً إلى أن «الغالبية العظمى من الحالات متوسطة إلى بسيطة، وتغادر الطوارئ بعد تلقي العلاج».
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