تعيين محافظ لجدة ونائب لأمير الحدود الشمالية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا اليوم، بتعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظا لجدة بالمرتبة الممتازة.



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