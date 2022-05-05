أمر ملكي بتعيين محافظين للأحساء والطائف

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرا ملكيا بتعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظا للطائف بالمرتبة الممتازة. وكذلك إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظا للأحساء بالمرتبة الممتازة.



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