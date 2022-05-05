خادم الحرمين يأمر بإنشاء هيئتين لتطوير الطائف والأحساء

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم بإنشاء إنشاء هيئتين لتطوير الطائف والأحساء على أن يكون لهما مجلسي إدارة يعين رئيسهما وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئتين، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.



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