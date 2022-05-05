شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لمحافظ الأحساء الجديد الأمير سعود بن طلال بن بدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للأحساء بالمرتبة الممتازة.

والأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود كان يشغل منصب المستشار والمشرف العام على "وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع" ، كما شغل منصب المدير العام للتعاون الدولي في "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" بين 2014 و2016، ومستشار قانوني في "وزارة الداخلية" بين 2008 و2014.

حاصل على ماجستير في العلاقات الدولية والقانون الدولي من "جامعة كينت" في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والإدارة والتنظيم من "جامعة سافولك" في الولايات المتحدة الأميركية.