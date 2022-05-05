سكني يوضح إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضح برنامج سكني أنه تم إتاحة خدمة نقل المديونية، وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم، على بعض المنتجات السكنية، وفق شروط محددة.

وردّ حساب العناية بالمستفيدين من سكني، البرنامج المخصص لتمكين الأسر السعودية من تملّك مسكنها الأول، عبر “تويتر” على أحد المتابعين، موضحا أنه تم ‏إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية عند إعلانها.

وأوضح برنامج سكني أن هناك 5 معايير لتفعيل خدمة نقل المديونية، وهي:

1- العملاء المنتظمين بالسداد.

2- العملاء الحاصلين على دعم كلي او جزئي.

3- لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين و المدنيين في الوقت الراهن.

4- لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.

2- عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد.