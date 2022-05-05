العراق.. ارتفاع عدد حالات الاختناق إلى أكثر من 1000 بسبب عاصفة ترابية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ضربت عاصفة ترابية، مجددا، مدنا ومحافظات عراقية، ليلة أمس الأربعاء، للمرة السابعة خلال شهر واحد، وتسببت العاصفة في إصابة أكثر من 1000 حالة باختناق.

وطالت العاصفة ست محافظات عراقية، وسط وجنوب البلاد، بينها العاصمة بغداد، ومحافظات والأنبار وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء وصلاح الدين، في الوسط والجنوب، حسبما نشرت وكالة الأنباء العراقية.

ووفق أنس قيس، مدير إعلام صحة محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق، والحدودية مع سوريا، سجلت المحافظة نحو 700 حالة اختناق، كما أعلنت دائرة الصحة في محافظة النجف، الواقعة في جنوب العراق، تسجيل أكثر من 100 حالة، فضلا عن 332 حالة في صلاح الدين الواقعة في وسط العراق، و100 حالة في الديوانية في الجنوب.

من جانبها، دعا مسؤولوا محافظتي الأنبار وكركوك في الشمال، السكان، إلى عدم الخروج من منازلهم، إلى حين انتهاء العاصفة التي تنكسر حدتها نهاية الخميس، بحسب مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري.

ويواجه العراق موجة من التصحر والتغير المناخي وقلة الأمطار، وتراجع الموارد المائية، أدت بالضرورة إلى تكرار العواصف الترابية المحملة بالغبار، بسبب تزايد الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة.