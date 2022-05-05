روسيا تطرد 7 دبلوماسيين من الدنمارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قررت روسيا، اليوم الخميس، طرد 7 دبلوماسيين من الدنمارك، وفقًا لـ”العربية”.

وفي الخامس من أبريل الماضي، قررت وزارة الخارجية الدنماركية طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا، قالت إنهم ضباط مخابرات يعملون في البلاد تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الروسية في كوبنهاجن.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، أن “موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الدنمارك بسبب طرد دبلوماسيين روس”.