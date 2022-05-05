98.4% نسبة التعافي من كورونا في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تجاوز عدد لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون 114 مليون جرعة، بينما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة العربية السعودية 98.4%.

وذكر مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 114,291,668 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,609,254 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,566,590 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,362 حالة حتى يوم أمس.

وقال المركز إن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98.4%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.8%.