جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تُشارك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرعاية الماسية للمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظّمه وزارة التعليم، خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتأتي الرعاية الماسية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للمؤتمر في إطار مسؤوليتها المجتمعية وشراكاتها التنموية لتحقيق رسالتها وأهدافها في الريادة والتميّز والجودة في التعليم والبحث الأكاديمي ونشر المعرفة؛ وتأكيدًا على عديد الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفزات الاستثمار فيه، فضلًا عن تبادل الخبرات وإثراء التجارب وتعزيز التعاون.
وأوضح معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري أن رعاية الجامعة للمؤتمر تواكب ما تحققه أعرق الجامعات الوطنية وغرس الآباء المؤسسين من إنجازات على مستوى العملية التعليمية وافتتاح الكليات وتنوّع التخصصات، ودعم منظومة البحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتعزيز الأمن الفكري، وتطوير البنية التحتية وإنجاز المشروعات وزيادة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها؛ دعمًا لمسيرة العلم والتعليم.
وبيّن أن الجامعة تفخر بدورها في تخريج الآلاف من العلماء والخبراء والمتخصصين والطلبة في مختلف الدرجات العلمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتنمية وتطوير المعرفة لخدمة الوطن الغالي والدول الشقيقة والصديقة حول العالم، موضحًا أن الجامعة حصلت مؤخرًا على الاعتماد الأكاديمي “المؤسسي” من المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم، والعديد من الاعتمادات البرامجية الوطنية والدولية.
وأكد معاليه أن الرعاية الماسية من الجامعة للمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم تُسهم في الاقتصاد المعرفي وخدمة مجتمع التعليم المحلي والعالمي وتعزيز فرص الاستثمار المجتمعي وتبادل الخبرات والتنافسية، والإفادة من التجارب الناجحة في مواجهة التحديات والأزمات.
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الجدير ذكره أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حققت مؤخرًا إنجازات مُهمة في مجالات البحث العلمي، إذ حققت نسبة زيادة في عدد الأوراق البحثية المنشورة في شبكة العلوم في عام 2021م إلى ما يقارب 22% مقارنة بالعام 2020م، و63% مقارنة بالعام 2018م. كما حققت قفزة في عدد الاستشهادات في عام 2021م لتصل إلى 99% في شبكة العلوم و86% في قاعدة بيانات سكوبس مقارنة بالعام 2020م.
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