اخبار الخليج – «الأشغال»: 8009 مستخدماً للخدمات الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة هدى السلمان بأن عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية الواحد والعشرون -الخاصة بشؤون الأشغال- خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بلغ 8009 سواء عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.works.gov.bh أو البوابة الوطنية bahrain.bh.

وأشارت الوكيل المساعد للخدمات الفنية إلى أن شهر يناير تصدر القائمة من حيث أعداد المستخدمين وذلك خلال الربع الأول بواقع 2921مستخدماً، يليه شهر مارس، حيث بلغ عدد مستخدميه نحو 2784 مستخدماً، فيما كان شهر فبراير الأقل من حيث عدد المستخدمين خلال الربع الأول بواقع 2304 مستخدماً، وذلك وفق الاحصائيات الشهرية التي يتم إعدادها من قبل إدارة تقنية المعلومات.

وتتمثل خدمات شؤون الأشغال الالكترونية في خدمة طلب صيانة للصرف الصحي، وخدمة طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي، وخدمة طلبات صيانة المباني، وخدمة طلب تحليل المواد، وخدمة طلب تصريح لمرور الحمولات غير الاعتيادية، وخدمة طلب تأهيل المقاولين، وخدمة طلب صيانة إشارة ضوئية، وخدمة طلبات التحويلات المرورية، وخدمة التبليغ عن خلل في الطريق، وخدمة طلب تدريب عملي، وخدمات المناقصات الداخلية، وخدمة طلب الحصول على منسوب الطريق، وخدمة تصميم مواد الخلطة الخرسانية، وخدمة طلب شراء الإصدارات والمراجع الفنية الخاصة بالوزارة، وخدمة طلب خدمة تقييم المواد إلكترونياً، وخدمة متابعة الطلبات الالكترونية (المواطنين والمجالس البلدية)، وخدمة طلب رصف طريق جديد، وخدمة طلب خفض مستوى الرصيف، وخدمة طلب معابر للمشاة، وخدمة طلب الموافقة على تصاميم الخلطات الاسفلتية، وخدمة طلب التخلص من النفايات في محطات الصرف الصحي.

وذكرت الوكيل المساعد للخدمات الفنية بأن خدمة (متابعة الطلبات) قد تصدرت باقي الخدمات خلال الربع الأول من العام الحالي من حيث عدد مستخدميها البالغ 3153 مستخدماً، مبينة بأن هذه الخدمة تقدم من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الأفراد عامة وبشكل خاص إلى أعضاء المجالس البلدية، حيث تتيح لهم تقديم طلباتهم ومتابعتها الكترونياً.

وأضافت أن (خدمة المناقصات الداخلية) جاءت في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة الكترونياً 1373 طلباً، موضحة بأن هذه الخدمة تيح للشركات إمكانية بحث وعرض تفاصيل المناقصات الداخلية والحصول أو شراء نسخ من وثائق المناقصات الجديدة، كما تتيح هذه الخدمات للشركات خيار الحصول على نسخة من الوثائق التي تم اقتناؤها مسبقاً، تليها (خدمة التحويلات المرورية)، حيث بلغ عدد مستخدميها 1312 مستخدماً، وهي الخدمة التي تقدم إلى الجهات الحكومية الراغبة في طلب تحويلات مرورية لمواقع العمل أو لطلب تمديد وقت التحويلات المرورية.

يذكر بأن هذه الخدمات الإلكترونية التي تم إنشاؤها وتطويرها من قبل الفريق التابع لشؤون الأشغال تأتي من منطلق حرص الوزارة على مواكبة التطورات وسعياً منها لتحقيق أهداف الحكومة الرشيدة ورؤية 2030 من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيا وبأفكار مبتكرة وجديدة لتحسين الأداء وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة، بالإضافة إلى تفاعل الافراد والشركات والمكاتب الهندسية والمقاولين مع تلك الخدمات لسهولة الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات وامكانية متابعة الطلبات المقدمة.