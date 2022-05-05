أنباء «انفصال» ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة تغزو مواقع التواصل بعد حذفهما صورهما المشتركة

محمد بن مسعود - الدمام - تقترب الأنباء المتداولة من تأكيد انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، وذلك بعد حذف كلٍ منهما لصور الآخر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ياسمين صبري وقوع الانفصال لـ»صدى البلد» الذي نقل عنها قولها إنها تكن له كل الاحترام، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب أبو هشيمة، باستثناء تلميح عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على انستغرام، اقتبس فيه مقولة عن الراحل نيلسون مانديلا «أنا لا أخسر أبداً، فإما أن أربح، أو أتعلم..»

وفور تداول نبأ الانفصال، تصدر اسم ياسمين صبري محرك بحث غوغل في السعودية، ومصر، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل، وعبّر بعض المتابعين عن دعمهم لها، وتساءل آخرون في تعليقاتٍ طريفة عن الهدف المقبل لرجل الأعمال المصري بعدها، وبعد هيفاء وهبي، دون أن يغفلوا الإشارة لشخصية «مربوحة» التي ظهرت في مسلسل «الكبير أوي 6» كمنافسة قوية، مع ما يشاع عن شغفه بموضة «التايجر».

و كان الثنائي قد أعلنا عقد قرانهما رسميًا في أبريل/ نيسان 2020، بعد أشهر قليلة من تعرف أبو هشيمة على ياسمين صبري، في «صدفةٍ لا يمكن تخيلها..» بحسب ما نقل عنه الإعلامي المصري عمرو أديب في إحدى حلقات برنامجه «الحكاية» على MBC مصر، منتصف مارس/ آذار من العام ذاته.