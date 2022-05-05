تسجيل 159 إصابة بكورونا.. و112 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس (5 مايو 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 112 حالة تعافي و 2 حالة وفاة، و55 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 754,464 الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 742,127 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9096 حالة وفاة.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (38) ، المدينة (23)، الرياض (22)، مكة (18) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جدة (44)، الرياض (14)، مكة (12) ،المدينة (13).