5 دول خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي»

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت البنوك المركزية في السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر أسعار الفائدة يوم الأربعاء، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادتها نصف نقطة مئوية لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عاماً.

قال البنك المركزي السعودي إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع نصف نقطة مئوية إلى 1.75% و1.25% على الترتيب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي:» اتساقاً مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي».

وفي نفس السياق قرر البنك المركزي الكويتي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2% اعتباراً من الخامس من مايو.

قال محافظ البنك المركزي الكويتي، باسل أحمد الهارون، إن القرار «يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها في الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، التي تشكل مصدراً أساسياً للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت».

قرر مصرف الإمارات أيضاً زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الخميس، فيما أبقى على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، وسعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3% على الترتيب. كما رفع مصرف البحرين سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5%.

ورفع مصرف قطر المركزي فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.5%، وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%. وزاد «المركزي القطري» أيضاً سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.