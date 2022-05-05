متجاوزاً التوقعات.. التضخم في تركيا يقفز 70% على أساس سنوي

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) في تركيا خلال شهر أبريل المنصرم بما يتجاوز التوقعات. وارتفع التضخم 69.97% على أساس سنوي (التوقعات: 67.80%) مقابل ارتفاع بنسبة 61.14% في مارس، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي. زاد بنسبة 7.25% على أساس شهري (التوقعات: 5.75%) مقابل 5.46% في مارس. زاد معدل التضخم الأساسي بنسبة 52.37% على أساس سنوي (التوقعات: 52.90%) مقابل زيادة بنسبة 48.39% في مارس. في استطلاع أجرته «بلومبرغ»، توقع خبراء اقتصاديون زيادة التضخم بين 50.60% و53.10%.

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