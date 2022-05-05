1.181 مليون دينار صافي ربح «البحرينية الكويتية للتأمين» خلال الربع الأول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أرباح الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 24.3% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي، حيث ارتفت الارباح لتصل الى 1.181 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي، مقارنة مع 950 الف دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ووصل العائد على السهم العادي الواحد الى 8 فلس للسهم مقارنة مع 6 فلس للسهم لنفس الفترة من العام الماضي.
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