اخبار الخليج – صدور أمر ملكي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (13) لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي، أنه يُفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى والنواب اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م.
ونصت المادة الثانية، على أنه ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
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