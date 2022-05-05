استمرار الجولات التفتيشية لـ”تجارة نجران” على منافذ بيع مستلزمات عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها، جولات ميدانية مكثفة على منافذ بيع مستلزمات عيد الفطر المبارك؛ للتأكد من عدم مخالفة السلع والمنتجات ومستلزمات العيد المعروضة للبيع لأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة. وأوضحت “تجارة نجران” أن الجولات التفتيشية بدأت من 29 إبريل وتنتهي غداً 6 مايو 2022م؛ حيث شملت 345 منفذ بيع في قطاع التجزئة لمستلزمات عيد الفطر، تم خلالها تحرير 4 مخالفات تجارية . تمت الحملات بإشراف ومتابعة مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي بن راجح آل سليمان الذي يتابع سير الجولات التفتيشية بشكل مستمر، مقدماً شكره لجميع مديري الفروع والمفتشين على الجهود التي يبذلونها لما فيه خدمة المواطن والمقيمين ومنع المتلاعبين بالأسعار وغيرها من الأمور التي قد تمس المستهلك . ودعا آل سليمان فرع الوزارة للإبلاغ عن أي تلاعب أو غش تجاري على الرقم 1900 المخصص لتلقي مثل هذه الشكاوى. أخبار قد تهمك

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