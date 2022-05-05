وداعاً لـِ«البوتوكس» .. مصل فوري يحارب التجاعيد والهالات السوداء بأرخص الأسعار

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مصل فوري «the eye lift» تبلغ قيمته 35 جنيهًا إسترلينيًا والذي يعد بمثابة بديل غير جراحي يعمل على محاربة التجاعيد، والانتفاخ، والتقليل من الهالات السوداء.

يحتوي مصل The Eye Lift على :مكونات شائعة لمكافحة الشيخوخة وقد صمم خصيصًا لتقليد تقنية البوتوكس المتمثلة في رفع الحواجب، وشد الجبهة، كما يحارب التجاعيد عن طريق إيقاف حركة عضلات الوجه.

ويقول محبو التجميل أنه يجعلك تبدو (اوتبدين) أصغر بعشر سنوات يقع عليه خصم بنسبة 30 في المائة وذلك باستخدام كود EYE30.

هذا المصل الجديد من شركة Proto-col المختصة في مستحضرات التجميل هو مثالي لأولئك الذين يبحثون عن تقنية غير جراحية يمكنها أن تكشف بشكل واضح وفوري عن منطقة عين أكثر حزمََا وإشراقًا وشبابًا.

مع آثاره التي قيل إنها تدوم حتى ثماني ساعات، فإن التركيبة النباتية لهذا المصل مليئة بحمض الهيالورونيك ونبات الكولاجين لتعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي للحصول على مظهر أكثر شبابًا.

وهذا المنتج نصح به العديد من المتسوقون – خاصة النساء – الذين يعانون من انتفاخ تحت العين والهالات السوداء والخطوط الدقيقة. مدعين أنه يقوم بالفعل على تقليل ظهور التجاعيد و يجعل العين كذلك تبدو «أصغر بكثير» بعد تطبيق واحد.

كتبت إحدى النساء «لا أصدق حقًا مدى فعالية هذا المنتج. لقد ساعدني على التخلص من الهالات السوداء وجعل بشرتي ناعمة وطبيعية. سأشتريه بالتأكيد مرة أخرى.»

كما قالت أخرى «هذا المنتج جعلني أبدو أصغر بعشر سنوات.»