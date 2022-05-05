اخبار الخليج – الجامعة الخليجية تطلق معرضًا تعريفيًا للجامعة وللتخصصات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها

محمد بن مسعود - الدمام - اطلقت الجامعة الخليجية معرضًا تعريفيًا للجامعة وللتخصصات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، وذلك في مجمع السيتي سنتر على مدى ستة أيام امتدت من ثالث أيام العيد المبارك «الأربعاء الماضي ولغاية الأثنين»، من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجامعة الخليجية البروفيسور مهند المشهداني إلى أن اختيار وجود جناح الجامعة في مجمع السيتي سنتر وفي أيام العيد المبارك قد جاء بهدف مشاركة الناس في مناسباتهم وسط أجواء تفاعلية حيث سيتضمن الجناح عدد من الفعاليات المصاحبة منها مسابقات وجوائز متنوعة، ركن تصوير مع صور فورية مجانية، فقرات موسيقية وعزف مباشر «
كما أعلنت الجامعة الخليجية أنها حصلت مؤخرًا على موافقة مجلس أمناء مجلس التعليم العالي لافتتاح برنامج ماجستير إعلام وبكالوريوس قانون إضافة لافتتاح كلية إعلام تعد الأولى من نوعها في مملكة البحرين.
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