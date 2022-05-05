رياح نشطة علي محافظة ينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت , رياح نشطة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في الأمواج علي محافظة ينبع و الحناكية والرايس

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ٩ صباحا تسمر حتي الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس

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