محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أوقفت القوات الروسية، إطلاق النار في مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية؛ لفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الخميس. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان مساء الأربعاء أن القوات المسلحة الروسية ستفتح الممر من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً (بتوقيت موسكو)، مبينةً أنها ستسمح للمدنيين الذين لجأوا إلى المصنع بالتوجه إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن وقف إطلاق النار في مصنع آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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