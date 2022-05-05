نادي الإبل يختتم فعالياته بمناسبة عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اختتم نادي الإبل “أمس ” الأربعاء فعالياته وسط تفاعل ربع مليون زائر طوال ثلاثة أيّام لمنطقة البوليفارد سيتي 2 شمال العاصمة الرياض.

ونفّذ الفعاليات الـ12 نحو 70 فرداً من النادي، إذ شهدت الفعاليات عرض كأس ” الشداد” أمام الجمهور وهو الذي ظهر لأوّل مرّة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابقة وتمّت صناعته في إيطاليا من الذهب الخالص وفاز به مالك الإبل الكويتي دبّوس الدبّوس. وجذبت خيمة البادية التي توسطت رياض سيتي بوليفارد الزوّار أيّام عيد الفطر السعيد، والتي تعد ضمن الفعاليات التي يقدّمها نادي الإبل وتحتوي على نمط الحياة القديم وتُقدّم لزوّارها تجربة عيش مختلفة عبر التصوير بالأزياء التراثية والأطعمة الشعبية والقهوة السعودية وعازف الربابة.

كما تفاعل زوّار بوليفارد رياض سيتي مع الفعاليات التي تؤصل الموروث واشتملت على المعرض المفتوح ومجسّمات الإبل ومسيرة الهجّانة.وانطلقت العروض منذ اليوم الأوّل بالاستقبال في منطقة سكوير2 في بيت الشعر ثم استديو التصوير الفوري بالزي التراثي الذي وجد إقبالا من الأطفال.

وأعطت مسيرات الهجن والهجّانة وهم متوشحين بزي المملكة العربية السعودية التراثي بعداً تاريخياً للمكان وتفاعل مع عروضهم الحيّة الجمهور من وسط ساحة النافورة.

وهدف النادي من التواجد في منطقة البوليفارد بسبب جذبها لعدد كبير من زوار وسكان مدينة الرياض، ولرغبة النادي في ربط الزائر بموروث المملكة العريق وترسيخ ثقافة الموروث لدى مختلف الشرائح.