رئيس جمهورية بولندا يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - التقى فخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بالقصر الرئاسي في وارسو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، وذلك خلال الاحتفال بذكرى يوم الدستور البولندي الذي يصادف الثالث من شهر مايو من كل عام.
ونقل السفير الصالح للرئيس البولندي تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بهذه المناسبة، فيما أعرب رئيس جمهورية بولندا عن شكره وتقديره للقيادة، وتمنياته للمملكة بمزيد من التقدم والازدهار.
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