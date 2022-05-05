تعرف على أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة أسنانك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة اللثة والأسنان، فعليك أن تختار من الطعام ما يساعدك في الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك، والبعد عن الأطعمة التي تؤثر سلبا في صحتك العامة بما في ذلك أسنانك.

ويسرد الدكتور ريدي كتارا، بعض الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة أسنان جيدة بحسب موقع “تايم سوفيندا”.

ـ استهلاك المياه المتكرر

ـ منتجات الألبان

ـ أطعمة غنية بالألياف

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ـ زيت جوز الهند