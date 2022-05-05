النفط يواصل الارتفاع وحالة من الترقب قبيل اجتماع “أوبك+”

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلا تحقيق المكاسب، وزادت العقود الآجلة لخام برنت، 22 سنتا، لتصل إلى 110.36 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، 15 سنتا، لتصل إلى 107.96 دولار للبرميل.

وتسود حالة من الترقب، قبيل اجتماع “أوبك+”، الذي يضم الدول المصدرة للنفط وحلفائها، ومن المتوقع أن يصدر قرار بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا، في يونيو المقبل، في التزام بخطط زيادة الإنتاج الشهري تدريجيا.

وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اقترحت بدء الخفض التدريجي لورادات الخام الروسية في غضون 6 أشهر، ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022، وكذلك حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.