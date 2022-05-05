شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون مستفيد من خدمة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أن عدد المستفيدين من خدمات وكالة اللغات والترجمة خلال شهر رمضان المبارك قد بلغ أكثر من مليون ومئتا ألف، (١٢٢٦٣٥٩) مستفيد من الإرشاد المكاني، و(٢٠٩٤) مستفيد من مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات، و(١٢٥٨) مستفيد من دعم الإدارات بالترجمة الميدانية، و(١٠٦٢) مستفيد من مبادرة معالم المسجد الحرام، و(٨٣٦) مستفيد من المشاركة بالمعارض، و(٣٤) مستفيد من مبادرة مراجعة وتصحيح اللوحات الإرشادية، و(٢٢٩٦٠) من ترجمة خطبة صلاة العيد .

وذكر أن من أولويات الوكالة وجل اهتماماتها حسن وفادة القاصدين بالحرمين الشريفين وإيصال رسالته السامية إلى أنحاء العالم باللغات المختلفة.

وأضاف مدير إدارة الإرشاد المكاني الأستاذ عامر بن محمد المطرفي أن الخدمات بمخرجاتها تلبي احتياجات المستفيدين.