مباشرة بلاغ عن تعرض فتاة للإيذاء

استمرار تكدس المسافرين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة لا تزال مشكلة تكدس المسافرين في الصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة مستمرة رغم مرور أيام على المشكلة حيث أكدت مصادر أن... جدة: مروج محرق جدة: مروج محرق 04 شوال 1443 هـ 04 شوال 1443 هـ

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