روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان إلى أراضيها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها فرضت على عشرات المسؤولين اليابانيين، وفي مقدّمتهم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حظر دخول إلى أراضيها، وذلك ردّاً على انضمام طوكيو للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “إدارة ف. كيشيدا أطلقت حملة غير مسبوقة مناهضة لروسيا، وتسمح بخطاب غير مقبول ضد الاتحاد الروسي بما في ذلك القدح والتهديدات المباشرة”.

وأضافت “يتردد ذلك من جانب شخصيات عامة وخبراء وممثلين عن وسائل إعلام يابانية، منخرطين تماما في مواقف الغرب تجاه بلدنا”.

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واتّهمت الوزارة طوكيو باتخاذ “خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة العالمية للبلاد”.

وأوضح البيان أنّ الحكومة الروسية منعت تالياً “إلى أجل غير مسمّى” 63 مواطناً يابانياً من دخول روسيا، وفي مقدّمتهم رئيس الوزراء ووزراء في الحكومة ومشرّعون وصحافيون وأساتذة جامعيون.

وبحسب الوزارة فإنّ قرار منع السفر إلى روسيا هو أيضاً ردّ على “العقوبات الشخصية التي فرضتها الحكومة اليابانية على المواطنين الروس، بمن فيهم كبار قادة الدولة”.

وخلال زيارة إلى إيطاليا التقى خلالها في الفاتيكان البابا فرنسيس وفي روما نظيره الإيطالي ماريو دراغي، قال كيشيدا إنّ القرار الروسي “غير مقبول”.