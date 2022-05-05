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470 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للفئات الأكثر احتياجا بتشاد

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الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإثنين الماضي، 470 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجا بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 2،820 فردا. وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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