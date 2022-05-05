شكرا لقرائتكم خبر عن 470 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للفئات الأكثر احتياجا بتشاد والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية