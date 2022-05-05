شكرا لقرائتكم خبر عن 470 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للفئات الأكثر احتياجا بتشاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإثنين الماضي، 470 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجا بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 2،820 فردا. وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.