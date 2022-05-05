شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مستفيد من السلال الغذائية بعدن وتعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الإثنين الماضي، توزيع السلال الغذائية في محافظة عدن، حيث جرى توزيع 350 سلة غذائية في مديرية دار سعد، استفاد منها 2.100 فرد. كما جرى توزيع 850 سلة غذائية في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة بعدن استفاد منها 5.100 فرد. وفي محافظة تعز قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 900 سلة غدائية في مديريات المظفر والقاهرة وصالة بمحافظة تعز، استفاد منها 5400 فرد.

يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.