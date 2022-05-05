شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تبث 720 ساعة باللغات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت أعداد المستفيدين من مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات لبث ترجمة خطب

الجمعة خلال شهر رمضان، وخطبة عيد الفطر لعام 1443هـ، أكثر من 223.877 مستفيدًا، فيما بثت الإدارة برامج ودروسًا علمية وخطب المسجد الحرام ومصحف المسجد الحرام لعدد من أئمته، والأحاديث النبوية عن فضل الصيام والزكاة، لمدة 720 ساعة متواصلة لكل لغة، وتجاوز عدد المستفيدين لجميع اللغات أكثر من 557.515 مستفيدًا.أوضح مدير عام الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات مشاري المطرفي، أن وكالة اللغات والترجمة ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، قامت من خلال مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات العالمية، ومبادرة البث الرقمي باللغات العالمية على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، بإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدعوية السامية إلى شتى بقاع العالم، بعدة لغات عالمية وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM،، وذلك ضمن مشاركة الرئاسة مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».