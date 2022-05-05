شكرا لقرائتكم خبر عن .. وإتلاف مكسرات مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت إدارة صحة البيئة ببلدية الظهران 6 كيلو جرامات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بمنشآت بيع المكسرات، وذلك ضمن حملاتها الرقابية، حفاظاً على صحة الغذاء المقدم للمستهلكين.

وأوضحت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى مواصلة جولاتها للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض، ونظافة المنشآت والالتزام بالتعليمات البلدية.

وأضافت إنها تواصل جولاتها الميدانية على منشآت الحلويات والشوكولاتة، إضافة إلى مراكز بيع اللحوم، لمتابعة مدى التزامها بشروط تخزين ونقل وعرض اللحوم.