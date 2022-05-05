شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقعين لثاني مواسم عسل المانجروف بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف م. صالح الغامدي، مع جهاز المكتب، وعدد من النحالين، الإعداد والتجهيز لموسم إنتاج عسل المانجروف الثاني، على شواطئ الخليج العربي بالمنطقة الشرقية في موسم 2022م، وذلك بموقَعين في سيهات وتاروت.

عدد الخلايا

وجرى خلال اللقاء الذي حضره 15 نحالا ونحالة، مناقشة آلية تسكين نحل العسل على الشواطئ، وأيضًا طريقة وعدد زيارات النحالين لمناحلهم، وعدد خلايا العسل لكل نحال بما يتناسب مع الموقع، والمرعى النحلي في كلا الموقعين.

رافد اقتصادي

وأكد م. الغامدي أن مبادرة عسل المانجروف، التي تُعد الأولى على مستوى الخليج العربي، تحظى باهتمام مدير عام فرع الوزارة بالشرقية م. عامر المطيري، من خلال متابعة الإعداد الجيد لهذا الموسم، وتسخير إمكانات الفرع كافة، لإنجاح الموسم.

وشكر مدير المكتب الجهات الحكومية و الأمنية المساندة لإنجاح هذا المشروع الذي يشكل رافدا اقتصاديا وبيئيا للمنطقة الشرقية، كما قدّم شكره للنحالين الذين كان لهم باع طويل في إنجاح الموسم الفائت، الأول على مستوى الخليج العربي.

الموافقات الرسمية

من جهته، بيَّن م. منصور المغاسلة أن المكتب انتهى من الموافقات الرسمية لإقامة هذا العرس الفريد من نوعه في الخليج العربي، ومن بينها موافقة قيادة حرس الحدود، وجرى تقسيم مرعى النحل إلى موقعين في كل من سيهات وتاروت، على أن يتم وضع سياج أمني حفاظًا على الخلايا من العابثين.

وأوضح أن المبادرة ستشمل نقل الخبرات إلى النحالين المبتدئين، وجذب العديد من العاملين في إنتاج عسل النحل بالمنطقة، والتشجيع على هذا القطاع، لما فيه من منفعة اقتصادية فردية وقومية. وأضاف: لوحظ في هذا الموسم زيادة عدد النحالين من العنصر النسائي المشاركين في الموسم الثاني.

إضافه بيئية

ولفت م. عميد أبو المكارم إلى أن هذه المبادرات تعطي إضافة بيئية للمنطقة الشرقية، إلى جانب زيادة الرافد الاقتصادي للنحالين، فهي تنشر الثقافة المحافظة على البيئة الساحلية البحرية، وكذلك المحافظة على بيئة أشجار المانجروف «القرم» أو «الشورى»، لتكون موقعا بيئيا واقتصاديا وسياحيا يجذب إليه العديد من الناس، وهو ما يصب في رؤية المملكة 2030، كما أنه يحقق أهداف جودة الحياة.