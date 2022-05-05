شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1566 طن نفايات في 48 ساعة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات في أمانة محافظة الأحساء 1566 طنًا من النفايات المنزلية، ونقلت 2260 مترا مكعبا من النفايات ذات الحجم الكبير والأثاث التالف إلى المردم البيئي أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل إلى تعزيز الأمانة جهودها وخططها في أعمال النظافة العامة وتكثيفها في المواسم امتداداً للجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها لرفع الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة ومستوى الخدمات في الأحياء السكنية، انطلاقاً من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.