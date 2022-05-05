شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. تدفق العوائل والأطفال صوب الطبيعة احتفاءً بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمازجت ألوان احتفال الأسر والعوائل والشباب الأطفال، بتفاصيل الطبيعة في الحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية، بالمنطقة الشرقية، احتفاءً بعيد الفطر المبارك في يومه الثالث.

وواصلت العوائل والأسر تدفقها، صوب الهواء الطلق، والمساحات الرحبة، مسجلة بصمة أكثر إشراقا وتميزًا، لزخم وفرحة جديدة، تبدأ من الصباح وتستمر حتى ساعات الليل.

واكتست المسطحات الخضراء حُلة العيد، بألوان جديدة مرصّعة بضحكات الأطفال، والمرح، ومظاهر البهجة، ومشاهد الاحتفاء، والملابس الجديدة، وسط منظومة خدمات متكاملة وجاهزية، على مدار الساعة.