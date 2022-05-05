شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 600 كلجم أغذية فاسدة بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية غرب الدمام 600 كيلو جرام عجين «سمبوسة» ولحوم ودواجن، غير صالحة ومجهولة المصدر، تم ضبطها في شقتين سكنيتين تابعتين لأحد البوفيهات.

وأوضحت البلدية أنه جرى إغلاق «البوفيه» والشقتين واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالف. وأضافت إنه يجري، تكثيف الجولات الرقابية على المحلات والمنشآت الغذائية والمطاعم، وكذلك مواصلة الحملات على الصوالين النسائية ومراكز التجميل للتأكد من صلاحية المنتجات وسلامة الأجهزة المستخدمة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والبلدية، حرصًا على سلامة المرتادين طوال أيام عيد الفطر المبارك.