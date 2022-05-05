شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف زائر لـ7 أركان بـ «عيد رأس تنورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقطبت فعاليات بلدية محافظة رأس تنورة، أكثر من 5000 زائر، و40 متطوعا، خلال ثاني أيام العيد، تحت مسمى «عيد رأس تنورة»، بمنتزه وحديقة العبير، وذلك على مساحة 100 ألف متر مربع. وقال رئيس البلدية م. محمد الجاسم: إن الفعالية استهدفت إدخال البهجة والسرور على المواطنين، وتركز اهتمامها على الأطفال خاصة، وإن الفعالية تنمي مهارات الأطفال عن طريق اللعب، وتزيد من ثقافتهم.

ولفت إلى أن الفعالية تقام لأول مرة؛ للترويح والتنفيس عن الأهالي والأطفال في هذه المناسبة العظيمة وهي مناسبة عيد الفطر المبارك التي تأتي بعد شهر الصيام.

من ناحيته، قال المشرف على الفعالية م. جابر الضاحي: إن الفعالية شهدت عددًا من الأركان والفعاليات، التي تستهدف استقطاب الأطفال، وتنمية مهاراتهم الجسدية والفكرية، وهي 7 أركان «الهوائيات - الألعاب والدراجات - ركوب الحيوانات - الرسم على الوجوه - التلوين - المسابقات - ألعاب الرمال».