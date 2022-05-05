شكرا لقرائتكم خبر عن فلكلورات شعبية وعروض محلية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - امتلأت ساحات ومرافق متنزه الملك عبدالله البيئي بمحافظة الأحساء، بـ20 ألف زائر؛ لحضور فعاليات موسم عيد الفطر المبارك، التي نظمتها الأمانة، عبر حزمة من البرامج والعروض التفاعلية.

وشهد المتنزه إقامة العروض المحلية، والفلكلورات الشعبية المختلفة من العرضة السعودية وألوان «المجسلسي» الشعبي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين والفنانات على رسم جداريات في شارع الفنون وسط المنتزه.

وقال أمين الأحساء م. عصام الملا: إن الفعاليات تأتي ضمن أهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز الجانب الترفيهي والسياحي للمنطقة من واقع أولوياتها الخدمية والمجتمعية.