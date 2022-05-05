شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1500 هدية على أطفال النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة النعيرية، فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحت عنوان «عيد النعيرية أحلى»، بحديقة الربيع بالمدخل الشمالي للمحافظة، والتي شهدت توزيع أكثر من 1500 هدية متنوعة على الحضور من الأهالي وأطفالهم.

وأوضح رئيس البلدية م. نايف الرجباني، أن الفعاليات الاحتفالية تنوّعت بين فقرات العرضة السعودية وفقرات ترفيهية ومسابقات للأسرة والطفل وفقرات للعروض الخطرة، وركن للرسم على الوجوه وألعاب هوائية للأطفال.

وأكد جهود البلدية في نشر مظاهر الاحتفاء بالعيد عبر نشر هوية العيد، متضمنة عبارات التهاني من خلال اللوحات والمجسمات، مشيرًا إلى تركيب أكثر من 800 مجسم جمالي مزين بعبارات التهنئة بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسية.