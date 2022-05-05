شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس الأسر بالهفوف تستقبل أهالي المبرز للتهنئة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مجالس الأسر بمدينة الهفوف في محافظة الأحساء، أمس، أهالي مدينة المبرز؛ لتقديم التهنئة بعيد الفطر السعيد، في عادة سنوية، وتقليد اجتماعي متوارث عُرف عن الأحساء.

وشهدت المجالس حضورًا كبيرًا للأهالي، الذين تدفقوا على المجالس في وقت مبكر، وكان في استقبالهم عمداء الأسر وأفرادها، التي فتحت مجالسها لاستقبالهم بالحب والترحاب، مؤكدين الترابط التاريخي القديم بين الأسر الأحسائية، في كافة مناسباتها، وأهمية ما يخلقه تبادل الزيارات من تعميق العلاقات الاجتماعية.

يُذكر أن تبادل التهاني بين مجتمع المدينتين في مناسبات عيدَي الفطر والأضحى المباركين، يمثل حراكا اجتماعيا سنويا منذ سنوات بعيدة، تتبادل فيه الأسر الزيارات بشكل منتظم، ويزور أهالي المبرز أهالي مدينة الهفوف ثالث أيام عيد الفطر من كل عام، وبالمقابل يزور أهالي مدينة الهفوف مجالس المبرز في ثالث أيام عيد الأضحى.