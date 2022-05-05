محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران باشرت شرطة منطقة نجران، اليوم الخميس، بلاغا عن تعرض فتاة للإيذاء من أحد أفراد عائلتها. وقال الأمن العام، في بيان صادر عنه، إنه تم استدعاء أطراف الحادثة، واستكمال الإجراءات النظامية وتسليم الفتاة للجهة المختصة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة نجران تباشر بلاغًا عن تعرض فتاة للإيذاء وتسلّمها لجهة الاختصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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