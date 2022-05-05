محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. ماذا قال ولي العهد عندما سُئل عن إشكاليات الطيران في المملكة؟ .. بالفيديو : مختص يجيب

كشف الكاتب المختص في قطاع الطيران عمر القحطاني عن إجابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على سؤال : ما هي إشكاليات قطاع الطيران في المملكة ؟

وقال “القحطاني” خلال لقائه في برنامج هنا الرياض على قناة الإخبارية : ” لم تكن الإجابة البنية التحتية ليست مكانة المملكة فهي في مكانة استراتيجية بين 3 قارات ، وليست في الكفاءات الوطنية القادرة على التشغيل بالشكل الأمثل والعالمي ” .

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وتابع : ” اليوم إشكالياتنا في غياب المنهجية والاستراتيجية بشكل واضح ، حيث يعيش القطاع مرحلة تحول ليست بسيطة وشهدنا عدد من المشاريع التي تم إعلانها سابقاً عن موضوع التحول المؤسسي اللي صار في مطارات المملكة وتأسيس شركة قابضة تملك هذه المطارات باسم شركة المطارات القابضة”.

وأضاف : ” القطاع بأكمله يعيش حالة من التحول لتحقيق مستهدفات رؤية ولي العهد وللنمو في سمعة بلدنا والاستثمار الأمثل لمرتكز الخدمات اللوجيستية في قطاع الطيران” .

واختتم : ” الإشكالية التي نعيشها في موضوع غياب الاستراتيجية ما بين دور المنظم في تنظيم هذا القطاع ابتداءً واليوم أصبح في عدد من المشاريع والمبادرات وحراك ليس بالبسيط ويعتبر مثالياً”.