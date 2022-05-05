“جسر الملك فهد”: أكثر من 25 ألف سيارة عبرت خلال 12 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عدد السيارات التي عبرت أمس (الأربعاء)، ومعدل عمليات العبور في كل ساعة.

وأوضحت الهيئة أن عدد المركبات التي عبرت الجسر من الساعة (07:00) صباحاً وحتى الساعة (07:00) من مساء اليوم بلغ 25.067 مركبة، بمعدل 2.089 مركبة في الساعة.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد كشفت عن المتطلبات اللازمة لمغادرة المواطنين من المملكة إلى البحرين، والتي جاء بينها تلقي البالغين 3 جرعات من لقاح كورونا، أو عدم مضي أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.