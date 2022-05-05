محمد بن مسعود - الدمام - لماذا لا يُعوض المسافر المتضرر من تأخير رحلته 4 ساعات ويعطى فقط “علبة عصير”؟ .. شاهد: مختص في الطيران يكشف السبب

كشف المختص في قطاع الطيران “عمر القحطاني” عن سبب عدم حصول المتضرر الذي تأخرت رحلته مدة أقل من الست ساعات ( 4 لـ 5 ساعات ) على تعويض ويُعطى فقط علبة عصير .

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وقال القحطاني خلال استضافته في برنامج ” هنا الرياض” : ” لوائح المتضررين وتعويضاتهم ليست خاصة بالمملكة العربية السعودية” مشيراً إلى أن قطاع الطيران مشترك على مستوى العالم ويقدم عدد من اللوائح للشركات المشغلة في تقدير المسافرين وتقديم التعويضات لهم في حال حصول تعثر “.

وأضاف : ” الدور هنا يكمن في ماهو الدور الرقابي على الشركات في تنفيذ التعويضات وإيصالها”.