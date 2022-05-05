منتخب الطاولة يغادر إلى إسبانيا لمعسكره التدريبي قبل الألعاب الخليجية

محمد بن مسعود - الدمام - غادر منتخبنا الوطني لكرة الطاولة المملكة متوجهًا إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي يسبق المشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في الكويت الشهر الحالي. واجتمعت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة مع وفد المنتخب، إذ تمنت لهم التوفيق والنجاح وطالبتهم ببذل المزيد من الجهود تحقيقًا لكسب كل الأهداف المرجوة من المعسكر قبل المشاركة في البطولة الخليجية، معربة عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم سموه المتواصلة للاتحاد والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية؛ على تهيئة الأجواء المثالية للمنتخب في إقامة المعسكر التدريبي. ويرأس وفد المنتخب المغادر إلى اسبانيا غسان المحرقي عضو مجلس الإدارة، ويضم المدرب الصربي سلوبودان تاسكوفيج واللاعبين محمد عباس، وراشد سند، وسيد مرتضى حسين، وسيد علي رضي. صرح بذلك سيد عباس محفوظ أمين السر العام بالاتحاد الذي تمنى كل التوفيق والنجاح للمنتخب في المعسكر التدريبي وتحقيق كامل الأهداف المرجوة استغلال المعسكر لتطوير المستويات الفنية للاعبين؛ من أجل التهيئة المثالية للمشاركة في البطولة الخليجية.

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