ستـــرة يجـــدّد للغــــاني بارفــــو والبرازيــــلي جوستافــــو

محمد بن مسعود - الدمام - جددت إدارة نادي سترة عقدي محترفي الفريق الكروي الأول المهاجم الغاني بارفو والمدافع البرازيلي جوستافو للموسم القادم، وتأتي هذه الخطوة بعد المستويات الفنية المميزة التي ظهرا عليها في الفترة الماضية وأسهمت بشكل كبير في عودة الفريق للمنافسة على بطاقة الوصول لدوري ناصر بن حمد الممتاز، ومن ثم والدخول في ملحق الصعود المنتظر أن ينطلق بعد غد الجمعة.

وكان الفريق الستراوي بدأ الموسم بتراجع كبير أدت لنتائج سلبية وتراجع على إثرها الفريق للمراكز الأخيرة، قبل أن تبدأ الإدارة سلسلة من التغييرات في جهازها الفني عبر الاستعانة بجهاز جديد بقيادة المدرب مريان عيد الذي نجح في إعادة صياغة وترتيب الأوراق ليعيد الفريق من جديد للواجهة ويتقدم بشكل جيد، ويصل للمركز الثالث خلف الصاعدين الشباب والبحرين.

وتنتظر الفريق الستراوي الساعي للعودة لدوري الأضواء مهمة صعبة في ملحق الصعود مع فرق المالكية والحد والبديع، وسيخوض الفريق أولى مبارياته مع الحد يوم غد الجمعة، وفي إطار التحضيرات واصلت الإدارة التفافها حول فريقها من خلال التواجد بشكل يومي من أعضاء مجلس الإدارة، ووسط دعم مباشر من قبل الرئيس الفخري الدكتور حسن رضي، بالإضافة إلى وجود النائب عمار آل عباس والدكتور عبدالواحد النكال، وغيرها من الشخصيات الستراوية.

على الصعيد الفني، فإن هناك حسابات فنية يضعها المدرب الوطني مريان عيد تمهيدًا للبدء في رحلة الصعود خصوصًا أن نظام الملحق يتيح للفرق الأربعة الفرصة بالوصول لدوري ناصر بن حمد في الموسم القادم من خلال وجود 3 فرق دفعة واحدة وهو ما يجعل الفرصة مؤاتية، خصوصًا مع المستويات الفنية المتقاربة بينها، وبالتأكيد فإن الملعب سيكون الفيصل بينها بانتظار صافرة البداية.